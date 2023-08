Gorizia, è morto all’età di 88 anni Tonino Zorzi.

Lutto nel mondo del basket, è morto all’età di 88 anni Tonino Zorzi, per tutti el Paròn, proprio come nel calcio Nereo Rocco. Nato a Gorizia, la sua carriera è legata soprattutto alla Reyer Venezia, squadra che ha guidato per ben 12 stagioni, conquistando tre promozioni in A1 e la finale di Coppa Korac nel 1981. Anche se la sua passione per il basket è cominciata proprio con l’AGI Gorizia nel 1950.

Dopo la carriera da giocatore, vissuta tra Gorizia e soprattutto Varese, Zorzi oltre a Venezia ha allenato anche a Napoli, Siena, Reggio Calabria, Pavia, Pesaro, Avellino, Sassari, Rieti e Bologna. Ed è stato vice di Sandro Gamba in azzurro in occasione dello storico secondo posto agli Europei di Roma 1991. Dal 2011 è entrato nella Italia Basket Hall of Fame.

A dare la notizia della sua morte è stato il figlio Maurizio tramite un post sui social: “Ti voglio ricordare così, orgoglioso di quella palestra dove tutto è iniziato… nonostante tutti i nostri casini ti ho sempre voluto bene… ciao Papà”.