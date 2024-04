La staffetta Run4Hope ha fatto tappa a Gorizia.

Quest’anno i carabinieri di Gorizia daranno il loro contributo alla “Run4Hope Italia 2024 Pro AIL”, la staffetta italiana della solidarietà a sostegno della ricerca in ambito medico e scientifico. Dal 13 al 21 aprile si correrà la quarta edizione della staffetta che si svolgerà in tutte le regioni italiane, collegando tutti i territori nazionali in una grande manifestazione che unisce sport e solidarietà.

L’obiettivo è mettere in movimento tante persone, dal nord al sud Italia. Ogni passo di corsa e ogni donazione, piccola o grande che sia, sarà fondamentale per sostenere l’ente beneficiario, nel nome dello sport e della solidarietà, per la lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma.

La manifestazione ieri pomeriggio ha toccato Gorizia. A partecipare sono stati anche i carabinieri dell’Arma isontina che, dopo aver ricevuto il testimone dall’Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Gradisca d’Isonzo, sono stati promotori di una corsa in ambito cittadino di circa 5 km.

Il punto di ritrovo e partenza dei partecipanti è stato in Corso Verdi, all’altezza dei Giardini pubblici di Gorizia dove è stato allestito uno stand infopoint con esposizione dei mezzi e degli equipaggiamenti in dotazione alla Compagnia Carabinieri di Gorizia, il cui fine sarà quello di far avvicinare i bambini e i giovani all’istituzione e sensibilizzare i cittadini su tematiche varie riguardanti il contrasto alla violenza sulle donne, il bullismo e i pericoli della rete, oltre a fornire consigli utili per la prevenzione dei reati predatori e contro il patrimonio, suggerendo buone pratiche e segnalazioni da effettuare in presenza di persone sospette e sconosciute che si aggirano nei nostri quartieri o condomini.