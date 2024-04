Incidente ad Attimis, feriti due motociclisti

Incidente nella tarda mattinata di oggi ad Attimis.

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi ad Attimis. Nello sconto, avvenuto poco dopo le 11 e 30 sono rimasti coinvolti due motociclisti.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno prestato le prime cure ai centauri, entrambi trasportati in ospedale, uno con l’ambulanza e l’altro con l’elicottero. Secondo le prime informazioni i due sarebbero in condizioni serie. Presenti sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco di Cividale, che hanno coadiuvato i soccorsi e si sono occupati della messa in sicurezza.