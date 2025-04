Da Cassa Rurale Fvg e Consorzio Universitario 2 borse di studio nel ricordo di Don Eugenio Brandl

Un premio per ricordare Don Eugenio Brandl.

Un riconoscimento al merito e all’eccellenza nel percorso universitario, frutto della convenzione siglata il 9 aprile tra la Cassa Rurale Fvg e il Consorzio Universitario di Gorizia (Consunigo), arricchisce il ventaglio di iniziative intraprese negli anni in memoria di don Eugenio Brandl nei territori della provincia di Gorizia.

Don Eugenio Brandl, storico parroco di Turriaco, riuscì, nel difficile periodo del dopoguerra, a mantenere in vita l’allora Cassa di Risparmio Artigiana di Turriaco. “Un esempio di dedizione e lungimiranza, che ha ispirato negli anni numerose iniziative a sostegno della promozione della cultura e della valorizzazione del territorio” afferma il vicepresidente Roberto Tonca, già presidente della ex BCC di Turriaco – oggi Cassa Rurale FVG. “Oggi ci troviamo qui a onorare ancora una volta quest’uomo straordinario che tanto ha donato alla comunità – spiega il presidente di Cassa Rurale FVG, Tiziano Portelli – . Abbiamo istituito in sua memoria due borse di studio, del valore di 3mila e 2mila euro, che saranno assegnate ai laureati magistrali delle sedi goriziane dell’Università degli Studi di Trieste e dell’Università degli Studi di Udine che si saranno distinti nel proprio percorso accademico.”

La convenzione.

La convenzione è stata ufficializzata nella sede della Cassa Rurale FVG a Lucinico, alla presenza di figure di spicco della banca isontina: il presidente Tiziano Portelli, il vicepresidente vicario Umberto Martinuzzi, il vicepresidente Roberto Tonca. Presente, in rappresentanza del Consorzio Universitario di Gorizia, il presidente Sergio Orzan, che ha sottolineato come l’alleanza tra istituzioni finanziarie e mondo accademico possa promuovere e favorire il progresso del territorio.

“Il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia è felice di aderire alla proposta della Cassa Rurale FVG per la valorizzazione del merito e dell’eccellenza, premiando le tesi magistrali più meritevoli – dichiara il presidente di Consunigo, Sergio Orzan –. Un gesto che consolida il legame tra formazione e ricerca, e che, in linea con la missione statutaria del Consorzio Universitario, vuole gratificare gli studenti del Polo universitario goriziano. Oltre al valore economico, questo premio sottolinea l’importanza dell’unione di risorse e competenze tra realtà profondamente radicate sul territorio a favore dei giovani”.

Il bando sarà pubblicato in estate sui siti web della Cassa Rurale FVG e del Consorzio Universitario (Consunigo) ed è rivolto agli studenti che hanno conseguito una laurea magistrale tra il 1° agosto 2024 e il 31 luglio 2025 nei Corsi di studio in Architettura (ciclo unico), in Diplomazia e Cooperazione Internazionale (Università degli Studi di Trieste) e in Comunicazione Integrata per le Imprese e le Organizzazioni (Università degli Studi di Udine).