Gorizia, Editors in concerto alla Casa Rossa.

Editors in concerto alla Casa Rossa. Il piazzale della Casa Rossa, l’ex valico di frontiera fra Gorizia e Nova Gorica che a breve dovrebbe essere riqualificato, ospiterà questa sera, sabato 2 settembre, per la prima volta un grande evento internazionale. Sono infatti previste più di 2 mila persone per l’esibizione della band britannica degli Editors.

Il concerto è promosso dal Gect Go, in collaborazione con il Comune di Gorizia e Zenit Srl, tappa di avvicinamento a GO! 2025. Il gruppo inglese suonerà alle ore 21, preceduto alle 19.30 dai MRFY: una formazione indie pop rock slovena, di Novo Mesto, che sta riscuotendo molte successo anche oltre i confini sloveni.

La biglietteria aprirà alle ore 18.00, mentre i cancelli saranno aperti a partire dalle ore 19.00. È possibile accedere all’evento tramite il bus navetta gratuito predisposto dal Comune di Gorizia in collaborazione con l’Azienda Provinciale Trasporti – Apt Gorizia dalle ore 18.00 alle 00.35 (con l’interruzione del servizio durante il concerto principale).