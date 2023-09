Deposito di fieno in fiamme, vigili del fuoco al lavoro per l’intera notte

Deposito di fieno in fiamme a San Vito di Fagagna.

Sono continuate per tutta la notte e proseguiranno, molto probabilmente, per l’intera giornata le operazioni per lo spegnimento bonifica e messa in sicurezza del deposito di fieno incendiatosi nel tardo pomeriggio di ieri a San Vito di Fagagna.

Sul posto continuano ad operare squadre della sede centrale di Udine con il supporto dei distaccamenti di San Daniele del Friuli, Codroipo e Maniago. Per lo smassamento del fieno si stanno utilizzando macchine operatrici dei vigili del fuoco e dell’azienda agricola. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.