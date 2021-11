Gorizia ha vinto bando per i giovani.

Prende avvio Inclusion Call, progetto dedicato alla creatività giovanile promosso dal Comune di Gorizia in risposta all’avviso pubblico di Anci dello scorso gennaio.

L’iniziativa, cofinanziata dalla presidenza del Consiglio dei ministri, ha come focus il protagonismo giovanile per il rilancio dei territori e l’amministrazione comunale di Gorizia, rientrante nella fascia dei comuni medi per popolazione residente, è l’unica del Fvg ad essere stata ammessa a finanziamento, assieme ad altri 15 enti locali di media dimensione del territorio nazionale.

Il progetto è stato presentato questa mattina nella nuova sede del Punto Giovani di Gorizia, in via Garibaldi, dall’assessore alle Politiche giovanili Marilena Bernobich, insieme al vice coordinatore nazionale di Anci Giovani Samuel Battaglini, al segretario generale di Anci Fvg Alessandro Fabbro, al presidente di Ial Fvg Umberto Brusciano, accompagnato da Fulvia Raimo, e ai rappresentanti delle associazioni Examina e Macross, rispettivamente Flavio Cecere e Mattia Campo Dall’Orto.

I partner del progetto.

I partner di questo ambizioso progetto sono lo Ial Fvg e le associazioni locali Macross ed Examina, che con sinergia si sono attivate per giungere ad uno stesso obiettivo, ovvero concretizzare una serie di attività per favorire la formazione, la socialità e il benessere dei giovani e per veicolare la loro creatività verso una nuova immagine di Gorizia come luogo di cultura transfrontaliero anche in relazione al miglioramento del contesto urbano in vista della Capitale Europea della Cultura 2025.

Il progetto, di un valore complessivo pari a 93 mila e 400 euro, è destinato prioritariamente alla fascia giovanile 16-25 anni e si concentra su tre aree di intervento, inclusione e partecipazione, formazione e cultura, spazi ambiente e territorio.

