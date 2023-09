Conto alla rovescia per il concerto di Patti Smith a Gorizia.

Scaldare il pubblico prima di un concerto importante è una delle tappe fondamentali di tutti i musicisti e l’evento del 5 ottobre si preannuncia davvero come “storico” prima ancora di accadere: non solo perchè sul palco ci sarà un nome del calibro di Patti Smith, ma anche perchè quest’esibizione – gratuita e aperta a tutti – avrà luogo in uno spazio che per decenni ha significato confine e separazione, mentre ora è una delle aree di connessione fra Gorizia e Nova Gorica.

Questa probabilmente l’alchimia che ha motivato ben 70 gruppi musicali locali, italiani e sloveni, a rispondere durante l’estate all’avviso pubblicato dal GECT GO, riscontri che hanno portato a un lungo processo di selezione assieme al management dell’evento.

Dopo molti ascolti e valutazioni tecniche, per salire sul palco del piazzale della Casa Rossa a Gorizia giovedì 5 ottobre sono state scelte una band slovena e una italiana, rispettivamente originarie di Domžale e Pordenone: gli Imset e gli Overlaps.

“Siamo rimasti colpiti dalla qualità e varietà di proposte musicali ricevute – dice la direttrice del GECT GO Romina Kocina – e ci auguriamo di poter coinvolgere anche altri gruppi interessanti tra quelli candidati nei prossimi appuntamenti organizzati nella cornice della Capitale Europea della Cultura 2025″.

Gli Imset sono una promettente rock band slovena, formata dal cantante Jaka Peterka, il bassista Jaka Ažman, il batterista Blaž Horvat e il chitarrista Žiga Janeži. Nel 2018 il gruppo ha pubblicato il suo primo album “Persona” e nel 2021 è riuscito a partecipare con successo al Concorso Internazionale di Canzone d’Autore (ISC) promosso da un’organizzazione statunitense (nella giuria di quell’anno membri dei Coldplay e dei Linkin Park).

Il pubblico di Lubiana e dintorni conosce gli Imset anche per una singolare performance realizzata durante la pandemia: i membri del gruppo si sono appesi con una corda a una torre di 70 metri di altezza per poter suonare un concerto dal vivo.

Gli Overlaps sono un gruppo altpop/rock che ha iniziato con successo nel 2016: il loro singolo di debutto “On Monday” è stato in rotazione per sei settimane su Virgin Radio Italy. Poi ha seguito una gavetta come gruppo spalla: nel 2018 è stato supporting band per The Rasmus nel loro tour europeo, esibendosi in 27 concerti in dodici paesi diversi.

Esperienza ripetuta anche nell’ultimo anno, toccando storici palchi inglesi come l’O2 Forum Kentish Town di Londra, l’O2 Ritz di Manchester, l’O2 Academy di Bristol e il Rock City di Nottingham. Durante quest’ultimo tour hanno presentato il nuovo singolo “Love Coma”, che precede l’uscita del terzo disco, prevista per questo autunno. La band è attualmente composta da Gloria Piccinin (voce), Stefano Galioto (basso), Marco Marinato (chitarra) e Stefano Guglielmo (batteria).

L’evento del 5 ottobre è promosso dal GECT GO in collaborazione con il Comune di Gorizia e Zenit Srl, tra gli eventi di avvicinamento a GO! 2025. L’apertura dei cancelli è stata fissata per le 17.30 e l’inizio dei concerti per le ore 18.00.