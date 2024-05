Deve subire una nuova operazione, i colleghi di lavoro gli donano le ferie

I colleghi di lavoro donano una parte delle loro ferie ad Alberto Monetti.

Un gesto che scalda il cuore e che mostra tutto l’affetto che c’è attorno ad Alberto Monetti, il 25enne di Gonars rimasto tetraplegico per un trauma ad una vertebra dopo un malore in piscina con gli amici, nel 2022: i suoi colleghi di lavoro, i dipendenti della Trametal Metinvest di San Giorgio di Nogaro, assieme a quelli delle sedi di Genova e Verona, gli hanno infatti donato parte delle loro ferie.

Una dimostrazione di solidarietà che emoziona profondamente, anche se lui non tornerà a lavorare in quell’azienda: devo subire, infatti, un nuovo intervento chirurgico e, alla fine del percorso riabilitativo, cercherà un nuovo impiego, adatto alle sue condizioni. Ma l’amore che colleghi e amici dimostrano nei confronti del giovane si è percepito da subito, da quando l’amico Mattia Menon gli salvò la vita, subito dopo l’incidente, facendogli il massaggio cardiaco.

In questi mesi, d’altronde, si sono susseguite diverse iniziative per aiutarlo nel percorso di recupero, anche con l’obiettivo di raccogliere fondi in suo favore. E se certo, alle volte i momenti di sconforto non mancano, queste manifestazioni di affetto e sostegno sono un balsamo per l’anima.