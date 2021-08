Il ritorno del Festival del Folklore a Gorizia dal 24 al 28 agosto.

Colori, musiche, danze e clima di festa hanno sempre caratterizzato Gorizia nei giorni dopo Ferragosto, grazie allo storico “Festival del folklore” dell’associazione Etnos. Dopo la pausa obbligata del 2020 a causa della pandemia da Covid-19, il festival torna a portare la sua atmosfera di allegria da martedì 24 a sabato 28 agosto.

La kermesse non ospiterà gruppi provenienti dal resto del mondo. Sarà un evento ridotto che vuole celebrare i suoi 50 anni di festival, raggiunti già nel 2020, ma che preferisce aspettare il prossimo anno per festeggiare ancora più in grande e per coinvolgere tutti i cittadini. Come si legge da alcuni manifesti, infatti, l’edizione di quest’anno si chiama “Folklore in città – Quasi 50“, quasi un invito ad attendere ancora un po’.

Il programma.

Non sono ancora stati definiti i dettagli, ma è sicuro che in Piazza Vittoria, dal tardo pomeriggio alla sera, sarà proiettata la storia di Etnos. Due saranno le giornate principali. Sabato 28, alle 21, Piazza Vittoria sarà animata dagli Sbandieratori di San Gemini e dai balli tradizionali dei gruppi di Gorizia, Lucinico e Capriva del Friuli. Gli Sbandieratori di San Gemini saranno i protagonisti che per domenica 29 agosto, alle 11, ai Giardini Pubblici. Previsti sul palco anche una banda ed alcune esibizioni canore.

(Visited 126 times, 126 visits today)