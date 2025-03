Verso un Reparto Prevenzione Crimine a Gorizia: “Si faccia presto”

Il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), per voce del segretario regionale Lorenzo Tamaro, sollecita l’istituzione di un Reparto Mobile e di un Reparto Prevenzione Crimine in Friuli Venezia Giulia, evidenziando l’urgenza di potenziare la sicurezza nel territorio regionale.

La richiesta ha trovato un primo riscontro a livello nazionale, seppur ancora in fase teorica, con l’ipotesi di apertura di un Reparto Prevenzione Crimine a Gorizia. L’intenzione è stata confermata dal Questore di Gorizia, Luigi Di Ruscio, dopo l’incontro del 6 marzo con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, presieduto dal prefetto Vittorio Pisani. La proposta era già stata avanzata dallo stesso Questore durante il X° Congresso Regionale del SAP FVG lo scorso 20 febbraio a Udine, alla presenza dei Questori di Udine e Trieste e del Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni.

Durante il congresso era emersa anche l’idea di istituire un Reparto Mobile in regione, probabilmente con sede a Gorizia, città strategicamente posizionata tra Udine e Trieste e ben collegata alla rete autostradale, garantendo una maggiore rapidità negli spostamenti del personale.

Secondo il SAP, la presenza stabile di questi reparti è fondamentale per affrontare le molteplici sfide della regione, caratterizzata da problematiche come la criminalità, l’immigrazione clandestina lungo la Rotta Balcanica, la gestione del CPR di Gradisca, nonché le manifestazioni politiche, sportive e i grandi eventi, come GO!2025. Inoltre, vanno considerate le complessità legate alla città dei cantieri di Monfalcone e allo sviluppo del porto e del turismo a Trieste.

Attualmente, sia il Reparto Mobile che il Reparto Prevenzione Crimine operano nel territorio regionale con personale aggregato da altre province. L’istituzione di questi reparti in Friuli Venezia Giulia garantirebbe una riduzione dei costi e un presidio permanente, evitando il continuo ricorso al personale aggregato. Inoltre, consentirebbe una risposta più tempestiva alle esigenze di sicurezza e un rafforzamento dell’organico territoriale, che negli ultimi anni ha subito una significativa riduzione.