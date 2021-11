La donazione di BancaTer alla Asugi.

BancaTer ha deciso di effettuare una seconda donazione, per un valore complessivo di quasi 18 mila euro, all’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina per sostenere eventuali fabbisogni in risposta all’emergenza sanitaria da Covid-19.

“A nome di tutta Asugi – ha commentato il direttore generale, Antonio Poggiana – ringrazio BancaTer Credito Cooperativo Fvg per l’importante donazione dedicata ai nosocomi di Cattinara a Trieste e San Giovanni di Dio a Gorizia. Conosciamo l’impegno e la sensibilità che la banca dimostra nei confronti del territorio e della sua sanità. Durante il periodo pandemico ha supportato Asugi e continua a farlo con attenzione, rispondendo alle esigenze del momento”.

I macchinari donati.

Per il reparto Rianimazione Covid ospedale di Cattinara-Trieste, BancaTer ha donato un sistema per la mobilizzazione delle secrezioni e l’espansione polmonare Metaneb 4.0, fornito dalla ditta Movi per un costo di oltre 10 mila euro. L’insufficienza respiratoria nel paziente critico Covid-19 è caratterizzata dalla necessità di ventilazione meccanica prolungata e di lunghi periodi di immobilità dovuti alle strategie sedative. Tutti questi fattori determinano lo sviluppo di atrofia muscolare e di ridotta capacità di depurazione mucociliare, che favoriscono la formazione di atelettasie polmonari. La tecnologia Metaneb è indicata per prevenire e trattare proprio queste complicanze.

Per il reparto di cardiologia dell’ospedale di Gorizia, invece, sono stati donati, per un costo complessivo di oltre 7 mila e 500 euro, un sistema per il monitoraggio degli indici di stress costituito da un analizzatore di impedenza Bia-Acc e un pletismografo Ppg Stress Flow, fornito dalla ditta Biotekna. Tali dispositivi sono necessari per il monitoraggio degli indici di stress per migliorare il benessere e la salute percepita del personale sanitario coinvolto nell’emergenza Covid-19.

“Il ruolo delle banche, soprattutto di quelle di comunità come BancaTer – ha affermato il presidente di BancaTer, Luca Occhialini – si è rivelato decisivo nel corso dell’emergenza sanitaria e sarà fondamentale in futuro. L’istituto di credito conferma il supporto economico al sistema sanitario regionale e l’attenzione al territorio e alle sue comunità, sempre al fianco di associazioni, istituzioni ed enti protagonisti della vita sociale e culturale delle aree di insediamento”.

