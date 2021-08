Lo sportello per gli abbonamenti del trasporto scolastico Fvg.

Da lunedì 23 agosto entra nel vivo la campagna per gli abbonamenti scolastici residenti Fvg scontati del 50%. Già da giugno era possibile presentare la domanda per l’agevolazione, ora si può procedere anche all’acquisto dell’abbonamento.

Apt, che ha messo in campo uno sportello dedicato, ricorda che che presentare la domanda non impegna in alcun modo all’acquisto, ma serve unicamente ad assegnare il beneficio. Consiglia quindi agli studenti e alle famiglie che non lo avessero ancora fatto di attivarsi quanto prima per velocizzare le procedure ed evitare di arrivare a ridosso dell’inizio delle lezioni. L’abbonamento può acquistato anche in un momento successivo.

I requisiti.

Il titolo di viaggio agevolato, istituito dalla Regione Fvg, è riservato agli studenti anagraficamente residenti nel territorio regionale, di età non superiore ai 26 anni e utilizzatori di abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale urbano, extraurbano o misto del Friuli Venezia Giulia, esclusivamente per percorsi inerenti, in tutto o in parte, il tragitto casa-scuola.

