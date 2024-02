Un Cupido sulle macchine del caffè dell’azienda di Gradisca d’Isonzo.

Un Cupido compare in questi giorni su alcuni modelli di macchine per il caffè La San Marco, in occasione della festa degli innamorati. Le originali macchine dell’azienda isontina aerografate con il simbolo del giorno di San Valentino, sono state presentate alla scorsa edizione dell’evento fieristico Sigep di Rimini, riscuotendo vivo interesse da parte degli addetti ai lavori e, in questi giorni, si possono ammirare in alcuni esclusivi bar in tutta Italia.

“Si tratta di autentiche opere d’arte personalizzate su misura, realizzate su richiesta del cliente che piacciono molto al consumatore finale” dichiara il direttore generale de La San Marco Roberto Nocera. La personalizzazione delle macchie per il caffè risale a qualche mese fa quando, per la prima volta l’azienda di Gradisca d’Isonzo scelse di impreziosire alcuni modelli con immagini sul tema della sostenibilità: all’edizione 2023 del Sigep era presente, nello spazio espositivo de La San Marco, una macchina per il caffè sulla quale l’artista Salvatore Cosentino aveva aerografato la fascia intertropicale “Coffee Belt”, con i paesi produttori di caffè verde; sui fianchi della macchina c’erano rappresentati i rametti della pianta del caffè con i fiori e con le drupe mature, mentre, sul lato operatore, i chicchi tostati.