La scomparsa dello storico vignaiolo Roberto Felluga.

Il mondo del vino del Friuli Venezia Giulia, in particolare quello del Collio, è in lutto. È scomparso nelle scorse ore, a soli 63 anni, Roberto Felluga. Combatteva da un anno contro una malattia.

Storico vignaiolo, guidava l’azienda di famiglia, la Marco Felluga con sede a Gradisca d’Isonzo e la collegata Russiz Superiore di Capriva. La passione e la competenza hanno consentito a entrambe di farsi largo nel panorama enologico internazionale, riportando il Collio a un ruolo di primo piano anche fuori dai confini del Friuli Venezia Giulia e dell’Italia. Proprio per questo, è stato vicepresidente del Consorzio Collio ed è stato nominato a capo della sezione economica viticoltura di Confagricoltura Fvg.

Ampio il cordoglio dei tanti amici e di quanti lo conoscevano e apprezzavano. “Di te, Roberto, mi resteranno la tua grande eleganza, competenza e disponibilità“, scrive un amico sui social. “Questa mattina ho pianto ed ho un dolore al petto alla notizia che non ci sei più. Grand’uomo, riservato, generoso, molto generoso, presente per gli amici sempre, attento padre ed imprenditore gentiluomo – mi mancherai! e ti porto nel mio cuore” è un altro ricordo. Il mondo del vino in Friuli Venezia Giulia perde uno dei suoi maestri.

