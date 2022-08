Le Frecce Tricolori a Grado.

Lo spettacolo delle Frecce Tricolori torna nei cieli del Friuli Venezia Giulia. Dopo Lignano Sabbiadoro, giovedì 25 agosto sarà la volta di Grado. L’Air Show sarà visibile dalle spiagge e dal lungomare diga Nazario Sauro e avrà inizio alle ore 17 per concludersi attorno alle 18 e 30.

Le radici della Pattuglia Acrobatica Nazionale furono gettate già nel 1928, a Campoformido nella ex provincia di Udine, grazie alle idee innovative introdotte in seguito all’assunzione del comando del tenente colonnello Rino Corso Fougier. Bisognerà attendere però il 1961 per la nascita ufficiale del nuovo reparto, l’Unità Speciale, istituito a Rivolto.

Tra marzo e maggio 1961 l’Unità acquisisce la sua nuova identità sotto il nome di Pattuglia Acrobatica Nazionale e il primo luglio il reparto diventa ufficialmente il 313°Gruppo Addestramento Acrobatico: oggi la Pattuglia consta di dieci aerei, di cui nove in formazione e un solista, ed è una delle pattuglie acrobatiche più note a livello internazionale.