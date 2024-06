Il Fvg sfida il Canada per un record stravagante: ecco di cosa si tratta

A Grado si tenta di battere il record del numero di persone vestite come il sole.

Il Friuli Venezia Giulia sfida il Canada, con l’obiettivo di portarsi a casa un record “stravagante”: quello del più grande numero di persone vestite come il sole. E dove se non a Grado, chiamata anche l’Isola del Sole?

Nella località balneare, infatti, l’11 giugno avrà luogo l’Official Record Attempt del titolo del Guinness World Records del più grande raduno di persone vestite come il sole e per l’occasione l’isola si tingerà di colori brillanti come le sue spiagge. Al momento, il record è del Canada decretato lo scorso 8 aprile, durante l’eclissi solare, presso le cascate del Niagara con un gruppo di 309 persone.

Durante l’evento dell’11 giugno, Aurora Ramazzotti, LolloBarollo, Roccotnl e Il Ginnasio gireranno una webserie e prenderanno parte al gruppo per tentare di battere il titolo canadese, nell’insolita location di G.I.T. SpA – Settore Spiaggia IMPERIALE (Ristorante Antiche Terme) dalle 15 alle 18. Al termine del tutto i partecipanti potranno prendere parte ad una festa con dj set.

Quanto accadrà l’11 giugno sarà il focus di uno dei tre episodi della webserie #SeiInGrado – L’isola del sole. Per partecipare al tentativo (non serve prepararsi il costume da sole, lo fornisce l’organizzazione) è possibile iscriversi su Eventbrite al seguente link https://www.eventbrite.it/e/seiingrado-lisola-del-sole-la-webserie-tickets-

884208380067?aff=oddtdtcreator

Il mockumentary #SeiInGrado – L’isola del sole racconta il territorio attraverso lo

storytelling innovativo dell’Official Record Attempt del Guinness mondiale. Il progetto è prodotto da Show Reel Agency e commissionato da, tra gli altri, il Comune di Grado, PromoTurismoFVG, il Consorzio Grado Turismo, Grado in rete, Ascom e Franco Grasso Revenue Team. Tra gli obiettivi dei membri del tavolo c’è la crescita e la promozione del brand “Grado” come destinazione turistica di eccellenza.