Le vacanze a Grado tra le più ambite dagli italiani.

Gorizia, con il suo litorale di Grado, è tra le provincie più cercate e prenotate dagli italiani per queste vacanze estive. Secondo i dati raccolti da Spiagge.it, l’8% dei turisti ha scelto questa meta per le proprie ferie. Emerge in generale una crescita delle prenotazioni di lettini e ombrelloni lungo tutte le aree litoranee dello stivale, anche le sponde dei laghi. Nel solo mese di giugno 2021 le prenotazioni sono aumentate del 350% rispetto allo stesso mese del 2020, 45mila in totale.

Al primo posto le mete sull’Adriatico, la Puglia registra un +500% di prenotazioni e Marche e Abruzzo crescono del 400%. Stessa percentuale per la Liguria. Sul podio anche Napoli (24%), La Spezia (19%) e Gorizia come detto (8%), seguite da Bari, Lecce, Salerno e Ravenna (5%), Rimini e Ancona (3%), Savona e Pescara (2%).

Cambiano le modalità di prenotazione, più digitali (l’87% tramite app e 13% via web), l’85% delle quali prevede ombrellone e due lettini, mentre gli sport acquatici e gli sport da spiaggia hanno registrato un aumento di interesse pari al 250% rispetto allo scorso anno. Uguale rispetto al 2020, invece, la durata media delle prenotazioni, pari a 1,8 giorni (spesso i weekend).

