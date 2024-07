Ruspa resta bloccata mentre pulisce la spiaggia di Grado.

Alle ore 12,15 circa di oggi, 14 luglio 2024, la sala operativa del comando Vigili del fuoco di Gorizia ha ricevuto una richiesta di soccorso per una ruspa gommata insabbiatasi, nei pressi del bagnasciuga, mentre stava pulendo la spiaggia a Grado Pineta.

Immediatamente sono state inviate la squadra del distaccamento stagionale di Grado e l’autogru della sede centrale di Gorizia. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno trovato la pala meccanica bloccata dalla sabbia sul bagnasciuga e la marea che saliva. Le squadre VV.F. dopo aver valutato la situazione hanno optato per far intervenire un escavatore del GOS (Gruppo Operativo Speciale) dei Vigili del fuoco di Udine. Appena giunta a Grado la macchina operatrice dei Vigili del fuoco, operando assieme all’autogru, è riuscita a sbloccare dalla sabbia la pala gommata e la ha trainata fino al limite della spiaggia. Sul posto, per quanto di competenza, Guardia Costiera e Carabinieri.