Venduta all’asta l’isola gioiello della laguna di Grado: ecco quanto è costata

Venduta all’asta l’isola Orbi nella laguna di Grado.

E’ stata venduta all’asta l’isola conosciuta come Isola Orbi, un piccolo gioiello nella laguna di Grado: ero uno dei lotti relativi alla liquidazione giudiziale di una società. Ma quanto costa acquistare un angolo di paradiso? Nemmeno tantissimo (fatte le dovute proporzioni): l’acquirente, un creditore della Bassa Friulana, se l’è aggiudicata per 519mila euro, l’offerta minima.

L’area, che è stata battuta all’asta ieri, 30 gennaio, all’istituto vendite giudiziarie Coveg di Udine, si sviluppa su una superficie di 35.270 metri quadrati, con valle interna, sulla quale esistono tre fabbricati (una cucina e gli alloggi). In mezzo alla laguna interna, c’è un isolotto con gazebo. Non solo: l’isola è autosufficiente dal punto di vista idrico (per la presenza di un pozzo artesiano) e dal punto di vista energetica (dotata di pannelli solari e generatori).