Offerte auto: aumentano le ricerche online per i servizi di noleggio a lungo termine

Gli ultimi dati UNRAE, l’Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri, mostrano un moderato incremento dei contratti di NLT (noleggio lungo termine) nel primo trimestre 2022. Il dato importante è quello relativo ai contratti stipulati dai privati, una quota salita dal 15% del 2021 al 17,4% del totale delle contrattazioni di vetture a noleggio a lungo termine.

Tra le alimentazioni, il diesel si conferma la motorizzazione più gettonata nei servizi NLT, mentre, per quanto riguarda la carrozzeria, 4 privati su 10 scelgono un crossover, un’auto senza dubbio adatta alle nuove esigenze di mobilità integrata.

Per informarsi e cercare le migliori offerte di auto a noleggio molti privati ricorrono al web. Secondo i dati Google Trends relativi agli ultimi 12 mesi, numerose ricerche online legate al settore NLT sono aumentate in modo considerevole: ad esempio, si è registrato un incremento del 120% delle ricerche di noleggio a lungo termine in pronta consegna e dell’80% per il noleggio lungo termine di auto elettriche.





Noleggio lungo termine: le migliori offerte oggi si trovano sul web

L’aumento dei privati che scelgono di noleggiare l’auto a lungo termine invece di acquistarla è una tendenza sempre più consolidata, tuttavia è importante sapere dove reperire informazioni e individuare soluzioni convenienti.

Bisogna considerare che anche un piccolo risparmio sull’importo da pagare mensilmente garantisce un vantaggio economico notevole, dato che si tratta di contratti che hanno durata dai 36 ai 60 mesi.

In questi casi, i portali di comparazione come Facile.it offrono senz’altro un vantaggio competitivo, in quanto permettono di confrontare direttamente online le migliori offerte per le auto con noleggio a lungo termine, utilizzando i filtri per individuare vetture specifiche in base al modello, al tipo di alimentazione, al cambio automatico o manuale e perfino alla fascia di prezzo del canone.

Dopo aver trovato l’auto adatta da noleggiare a lungo termine basta richiedere un preventivo online, inserendo i propri dati per conoscere tutti i dettagli dell’offerta.

Attraverso il web è possibile semplificare la ricerca dell’automobile giusta e risparmiare con un canone di noleggio conveniente, con in più la possibilità di leggere integralmente il contratto prima di firmarlo, scegliere bene quali servizi includere nel canone di noleggio mensile e decidere un chilometraggio compatibile con le proprie esigenze di mobilità.





Cosa serve per noleggiare un’auto a lungo termine

Una volta trovata l’auto adatta, noleggiarla è un’operazione semplice e veloce. Ogni contratto prevede alcuni servizi di base, come la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assicurazione RCA, la polizza PAI, l’immatricolazione e l’assistenza stradale.

È possibile aggiungere dei servizi addizionali come la sostituzione degli pneumatici, la tutela legale in caso di controversie e franchigie più basse per le coperture assicurative. L’anticipo è opzionale, quindi è possibile scegliere di versarlo per ridurre l’importo mensile del canone oppure no.

Per un privato, i documenti necessari per la firma del contratto sono il codice fiscale, un documento di riconoscimento valido, le ultime buste paga e la certificazione unica, quindi è possibile concludere l’operazione online o dal noleggiatore e aspettare l’arrivo dell’automobile per il ritiro.

In questo momento bisogna considerare tempi meno celeri che in passato, tuttavia chi ha fretta può optare per un’auto in pronta consegna e riceverla rapidamente dopo la firma del contratto di noleggio a lungo termine.

