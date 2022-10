Le imprese del Nord-Est scommettono sulla digitalizzazione

Il report sulla digitalizzazione delle imprese.

Italiaonline ha realizzato un’indagine sulla digitalizzazione delle PMI in Italia con un focus sull’area del Nord-Est, analizzando il valore degli investimenti nel triennio 2019-2021.

La ricerca a base nazionale, ha preso in esame il mondo delle nano, micro, piccole e medie imprese fino a 50 milioni di euro e 250 dipendenti. Il campione è di circa 10 mila imprese su 6,5 milioni di aziende, suddivise per macroaree geografiche.

Quello che emerge nell’Area Nord-Est è che costituisce il 16,3% dell’intero universo delle imprese per un totale di oltre 1 milione di aziende. Di queste, 1 impresa su 3 dichiara di aver investito in mezzi di comunicazione tradizionali e digitali per un totale di circa 1 miliardo di euro nel 2021 – un importo pari a circa il 22,7% del valore totale degli investimenti del mercato. Sono 362 mila imprese che investono in comunicazione, un numero che corrisponde al 21% del totale delle aziende italiane. Il Nord-Est continua ad essere un punto di riferimento trainante nell’economia italiana, anche online.

Tra il 2019 e il 2020 si ha avuto una contrazione nel vario del mercato degli investimenti, che però è tornato a crescere nel 2021, raggiungendo gli 1,06 miliardi di euro. L’incremento è quindi a doppia cifra, pari al 10,4% rispetto al 2020. Superiore alla media di mercato anche il valore medio degli investimenti, che tocca i 2.813 euro.

Trainanti nel Nord-Est i mezzi digitali che nel 2021 hanno registrato una crescita del 12,7% rispetto all’anno precedente, pari a 606 milioni di euro. Gli investimenti avvengono maggiormente in siti, motori di ricreca e social network che segnano rispettivamente un +34%, +38% e +10% rispetto al 2020. Il valore complessivo degli investimenti in questo caso si aggira attorno ai 391 milioni di euro nel 2021.

“Il Nord-Est d’Italia, con oltre un milione di imprese attive, rappresenta un modello di produttività cui guardare e da imitare. Le competenze imprenditoriali e le eccellenze che esprime sono una ricchezza per l’intero Paese – ha commentato Roberto Giacchi, CEO di Italiaonline -. Come più grande internet company italiana siamo confortati dalla costante crescita degli investimenti in digitale in quest’area e il nostro impegno è quello di aiutare le imprese del territorio a valorizzare al massimo il loro enorme potenziale e ampliare i propri confini. Essere presenti e facilmente individuabili online è fondamentale per ogni azienda di qualsiasi dimensione. Tanto più in uno scenario complesso e sfidante come quello degli ultimi mesi è importante guidare le aziende nel mondo digitale, che procura un ritorno sia in termini di visibilità che di incremento di clienti e, quindi, di fatturato. Il digitale è inoltre la via più immediata ed efficace per espandere i propri orizzonti in mercati anche geograficamente lontani, ma ricchi di opportunità per il made in Italy”.