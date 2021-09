In Italia arriva Pepco: costi bassi e alta qualità dei prodotti

Una catena di negozi internazionale dove trovare sia abbigliamento che prodotti per la casa low cost: parliamo di Pepco, un nome non del tutto nuovo in Italia dato che conta già oltre 20 negozi in Italia e circa 2000 in tutta Europa.

La mission di Pepco punta sull’ampia produttività, e sui bassi costi a cui corrispondono, però, dei prodotti di alta qualità venduti ad un prezzo conveniente.

Parliamo quindi di un player di rilevanza con un’ampia offerta che mira a soddisfare le esigenze di tutti, offrendo abbigliamento uomo/donna/bambino, ma anche accessori per la casa, giocattoli, cartoleria e prodotti per gli animali di qualità ma a basso costo. Nel nord-est dell’Italia Pepco ha aperto numerosi punti vendita, tra cui tre nell’area di Udine e uno in provincia di Pordenone, e basta guardare il Volantino di Pepco per rendersi subito conto della vasta offerta.

Punti di Forza di Pepco

Come già premesso, il punto di forza di questi negozi è dato dalla possibilità di acquistare a basso costo dei prodotti di qualità, sia che si tratti di un capo di abbigliamento o di un accessorio con cui arredare la propria casa.

Tutti i prodotti infatti, rispondono a degli elevati standard qualitativi visto che prima della messa in mercato ne vengono verificate la sicurezza, le caratteristiche e la funzionalità, tutte accertate e certificate da un team di qualità composto da diversi specialisti che monitorano le singole categorie di prodotto. Il tutto fatto in modo da essere conforme alle direttive europee, regolamenti ed ulteriori disposizioni legali.

Per avvalorare il tutto, gli specialisti del reparto collaborano anche con dei laboratori esterni che sono accreditati e forniti di certificazione, e che a loro volta controllano che l’assortimento sia in regola e conforme con gli standard specifici. L’intero processo consente, alla fine, ai vari prodotti di essere contrassegnati dai certificati di garanzia.

Il cliente, quindi, viene messo di fronte ad un vasto assortimento di oggetti di vario genere realizzati non solo con materiali eccellenti, ma anche sostenibili.

L’azienda infatti, ha fatto della sostenibilità uno dei suoi cavalli di battaglia, visto che vi sono, ad esempio, numerosi capi di abbigliamento per bambini (categoria su cui l’azienda punta molto) realizzati in cotone organico 100%, con tanto di certificazioni specifiche per la produzione di tessuti biologici.

L’obiettivo quindi, è quello di far sentire il cliente soddisfatto del proprio acquisto, creando un processo di fidelizzazione che lo porterà a scegliere il marchio nel tempo.

Pepco e l’Italia

In Italia, i primi negozi Pepco sono stati aperti nel Veneto e nel Friuli. Si tratta ovviamente di una scelta strategica dovuta principalmente alla vicinanza con la sede nativa, ovvero la Polonia: in questo modo si è andati a ridurre la distanza tra la catena di fornitura e i centri di distribuzione.

Ma la parte nord-orientale dell’Italia non sarà l’unica ad ospitare i negozi taggati Pepco, dato che il marchio sta già pianificando di espandersi nei prossimi anni anche a Nord-Ovest e al Centro-Sud.

I negozi Pepco sono studiati per offrire ai clienti una piacevole esperienza d’acquisto, e questo accade perché nella filosofia dell’azienda rientra l’essere sempre vicini ai propri clienti, soddisfacendo le loro aspettative ed esigenze con abbigliamento, prodotti per la casa, giocattoli e molto altro di qualità, sostenibili nel rispetto del pianeta e con prezzi accessibili a tutti.

