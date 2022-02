Le novità del Palmanova Village.

Il Palmanova Village non si ferma e preannuncia un 2022 di nuove aperture, investimenti e novità per i clienti locali e internazionali. La prima importante novità è lo store Fracomina, il marchio italiano di abbigliamento dedicato alla donna contemporanea con collezioni ampie e trasversali dal gusto made in Italy, ma con contaminazioni internazionali. Fracomina è un brand al femminile con una spiccata sensibilità estetica ed etica che unisce impegno e responsabilità sociale d’impresa, valori sempre più attuali ed importanti per il consumatore.

“Questa apertura e quelle che arriveranno nei prossimi mesi sono il frutto del continuo lavoro di investimento e di programmazione degli ultimi mesi, purtroppo ancora segnati dall’emergenza pandemica – commenta il direttore Domenico Casagrande –. Il nostro impegno nell’offrire un’esperienza di shopping sempre più varia e coinvolgente è ripagato da segnali incoraggianti, basti pensare ai flussi di clienti stranieri durante il periodo estivo che, in particolar quelli provenienti da Austria e Germania, che hanno fatto segnare un 100% in più rispetto allo stesso periodo del 2020, ma soprattutto una crescita a doppia cifra rispetto a luglio 2019, quindi prima dell’emergenza Covid”.

La boutique di Fracomina arricchisce quindi l’offerta dell’abbigliamento di Palmanova Village che nel 2021 già era stata notevolmente rafforzata con Gas Jeans, Trussardi, Cotton & Silk, Rinascimento e Flavio Castellani. “Le nuove aperture – spiega la responsabile marketing Giada Marangone – sono frutto di un’accurata ricerca tra i migliori marchi del momento e un segnale positivo di investimenti per il futuro in uno scenario di mercato che di fatto ha sofferto ma che sta reagendo bene e dove il nord est resta un territorio a cui le grandi aziende guardano con interesse”.

(Visited 234 times, 234 visits today)