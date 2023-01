Agli Amici di Rovigno tra i migliori ristoranti italiani nel mondo

Nuovo anno e nuove classifiche del gusto, che vedono già tra i selezionati alcuni “figli” della nostra terra: la 50 Top Italy nel mondo 2023, che premia i 50 migliori ristoranti italiani all’estero, ha infatti scelto anche il locale di un friulano.

Si tratta del ristorante Agli Amici che lo chef udinese Emanuele Scarello ha aperto l’anno scorso a Rovigno, in Istria. Il locale di Scarello (che d’altronde vanta già due stelle Michelin per quello di Godia) si è posizionato all’11esimo posto della classifica.

“Poco più di un anno fa Emanuele e Michela Scarello hanno deciso di aprire oltre confine, ma comunque vicino, a Istria un bellissimo locale collocato fra Grand Park Hotel Rovinj e la Marina – riporta la guida al Made in Italy curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere -. La cucina de Agli Amici rappresenta una delle punte di diamante della gastronomia italiana in questo momento. Una contemporaneità che non dimentica le radici e che dunque diventa leggibile per tutti, qui si trovano spunti per mangiare in modo diverso prodotti di grandissima qualità. Qui dove la cucina è affidata a Emanuele Lai non c’è carta, ma sono 3 i menù degustazione, ciascuno dei quali dedicato a una tappa del viaggio, da Godia, all’Istria e, infine, a Rovigno. Servizio perfetto e grade carta dei vini, anche territoriali”.