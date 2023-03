Dalle uova alle colombe, il Friuli si prepara alla Pasqua con i dolci artigianali

Lievito madre da rinfresco e ricerca in tema di materia prima, metodo artigianale e sviluppo del processo di lavorazione, sperimentazione nell’esecuzione di farciture e glasse: sono questi gli elementi fondamentali nella preparazione degli 8 lievitati artigianali di Forno Follador di Pasqua 2023.

​Antonio Follador, titolare dell’omonimo Forno di Pordenone, membro dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano e tra i fondatori del Consorzio per la Tutela del Lievito Madre da Rinfresco, presenta per la tavola delle feste una carta dei dolci capace di valorizzare la selezione dei migliori ingredienti che avviene quotidianamente all’interno del laboratorio di Pordenone.

“I nostri lievitati esprimono al meglio tutta la mia esperienza di panificatore; è questa la ragione per cui, ad esempio, hanno un tenore zuccherino più basso. Questo è possibile soprattutto grazie al lavoro di ricerca delle migliori materie prime, naturalmente caratterizzate da una forte personalità aromatica. Nella nostra Colomba da Tradizione, il burro di provenienza olandese è prodotto da centrifuga di panna da cui si ottiene una crema di latte delicata e dolce, con una fase aromatica che abbiamo scelto per conferire il giusto profumo e gusto ai nostri prodotti; utilizziamo vaniglia bourbon del Madagascar, pasta d’arancia di nostra produzione e cubetti di arancia candita di una dimensione specifica – 12 centimetri – per cui rimangono morbidi pur senza impedirne la masticazione con grande appagamento del palato. È questa la ricetta che fa dei grandi lievitati dolci senza tempo”, spiega Antonio Follador.

Forno Follador sorprende con tre diverse varianti di colombe (disponibili nel formato da 1kg), tutte prodotte con lievito madre da rinfresco e con una lavorazione che inizia con una lenta lievitazione notturna. La Colomba Classica è preparata secondo tradizione, con una pasta aromatica all’arancia, la farcitura dei canditi all’arancia e una croccante copertura di glassa di granella di zuccchero e mandorle. Per i più golosi, la fantasia di Antonio Follador e del suo giovane team aggiunge due alternative: la Colomba Cioccolato e Albicocca – con un impasto di massa di cacao, cioccolato fondente 60% monorigine del Sud America e gocce di albicocche – e la Colomba ai Frutti Rossi, un impasto tradizionale impreziosito da una selezione di frutti di bosco semicanditi e ricoperto da una glassa di zucchero in granella.

L’Ovo

L’uovo di cioccolato è un altro dei simboli iconici della Pasqua e Antonio Follador lo reinterpreta come un lievitato, utilizza l’impasto della colomba e sceglie la forma della metà di un uovo. È così che è nato l’Ovo, in due proposte (da 800g) golose: la prima è il Pistacchio e Amarene farcito con la pasta di pistacchio di Bronte DOP pura al 100% lavorata a cremino e con le amarene candite; poi ricoperto da una glassa di cioccolato bianco al pistacchio e granella; la seconda è il Glacé e Albicocca, con cioccolato al latte e albicocche Tonde di Costigliole all’interno e un guscio croccante di cioccolato e mandorle all’esterno.

La Venexiana

Tra i lievitati delle feste di Forno Follador c’è anche la Venexiana, dolce tipico della tradizione veneta che nasce da una storia di recupero creativo del pane, in una molteplicità di varianti: Classica, con un impasto tradizionale e una croccante copertura di mandorle e zucchero, all’Albicocca, con l’aggiunta di succose gocce di albicocca, e Gianduia e Mandarino, dal gusto avvolgente nato dalla combinazione dei suoi due ingredienti principali, la ​ gianduia piemontese e il mandarino candito di Ciaculli.