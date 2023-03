Malore in casa, viene rianimato dall’amico: 54enne gravissimo

L’uomo è stato colto da un malore a Turriaco.

Un uomo di circa 54 anni di età è stato soccorso questo pomeriggio dal personale medico infermieristico per un grave malore cui ha fatto seguito un arresto cardiocircolatorio. È successo in una abitazione di Turriaco e a dare l’allarme, chiamando il Numero unico di emergenza Nue112, è stato un amico che si trovava con lui in quel momento.

Gli operatori di questa sala di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. L’infermiera della Sores che ha gestito l’intervento ha guidato al telefono la persona che si trovava in quel momento sul posto nelle manovre salvavita di rianimazione cardiopolmonare. Il suo cui ha ripreso a battere.

Contestualmente, in piena sinergia con i colleghi della sala, sono stati inviati sul posto l’equipaggio di una automedica e di un’ambulanza provenienti entrambe da Gradisca d’Isonzo.

L’amico ha praticato il massaggio cardiaco su indicazione dell’infermiera della sala operativa Sores fino all’arrivo degli equipaggi medico infermieristici che poi hanno preso in carico l’uomo, trasportato in codice rosso all’ospedale di Cattinara.