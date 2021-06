L’idea della pizza Fra’ Grà.

Un viaggio culinario a quattro ruote. Un camioncino che ogni sera raggiunge una tappa diversa del Friuli. Il profumo della pizza che riempie le piazze. Il sapore genuino e autentico. Questo è Fra’ Grà, il nuovo progetto gastronomico itinerante, che sta conquistando anche i palati più esigenti della regione. L’idea è di due giovani imprenditori, Luca Naclerio e Linda Pitton, che a Palmanova hanno la nota pizzeria “Il melograno”.



“Nel periodo delle chiusure e delle incertezze legate alla pandemia ci siamo inventati questo progetto – racconta Luca -. Abbiamo creato il marchio il 10 giugno scorso e siamo partiti”. L’idea è quella di una pizza in pala alla romana quasi a domicilio in versione tonda e tagliata in spicchi. I gusti sulla carta sono già 15, con la stracciatella, il pistacchio di Bronte o la caponatina, ma non è escluso possano crescere ulteriormente.



“Spaziamo dalle opzioni vegetariane e vegane, alla carne al pesce – spiega Linda -. Ogni Fra’ Gra ha tra i 3-4 gusti ed è anche in versione gluten free. Le nostre pizze poi sono molto digeribili e fatte con lievito madre e farina tipo 1. È stata definita una pizza contemporanea”.



Per il momento, il foodtruck non avrà una sede fissa e continuerà a girare per i comuni del Friuli, appoggiandosi soprattutto al servizio di delivery e al fatto che, viaggiando in furgoncino, è possibile cambiare destinazione con facilità. “Stiamo ricevendo tanti feedback molto positivi. I passanti rimangono incuriositi e si avvicinano al camioncino pur non conoscendo il progetto. Ma quello che ci dà realmente soddisfazione è che chi ordina da casa ci segue con costanza, dandoci tutto il coraggio che serve a portare avanti nuovi progetti“, concludono Luca e Linda.



