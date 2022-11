Quattro ristoranti del Friuli al top in Italia

Tra i migliori ristoranti d’Italia, ce ne sono quattro che si trovano in Friuli.

A stilare la classifica del meglio della cucina made in Italy è stata 50 Top Italy, che, con i suoi curatori Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, ha disegnato una mappa del mangiare bene attraverso tutto lo stivale e l’ha suddivisa in tre categorie: “Grandi ristoranti”, senza limite di spesa, “Cucina d’autore”, con un limite di spesa intorno ai 100 euro, e “Trattorie/Bistrò moderni”, cui si aggiungerà, a dicembre, quella dedicata al “Luxury”.

I “nostri” ristoranti si trovano nelle prime due categorie: per la precisione, la classifica dei “Grandi ristoranti” vede al 21esimo posto “Agli Amici” di Udine: “Vini per ogni gusto – dice la guida -, magia nel piatto, trasporto di tutti i sensi: tutto qui sembra quadrare alla perfezione”. Al 31esimo posto c’è il “Laite” di Sappada: “Una cucina legata indissolubilmente a questi luoghi ed al lento scorrere delle stagioni – cita -. La cantina è un piccolo gioiello L’accoglienza tutta particolare di questi luoghi, farà il resto, rendendo la vostra esperienza unica”.

Per la sezione “Cucina d’autore”, invece, “L’Argine a Vencò” di Dolegna del Collio si piazza in sesta posizione per i suoi “piatti autentici, espressione unica della cultura locale” mentre al 18esimo posto c’è la “Trattoria Al Cacciatore – La Subida” di Cormons con gli “abbinamenti solidi e molto riusciti, che riprendono la tradizione in stile innovativo”.