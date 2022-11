Incidente a San Lorenzo Isontino

Incidente nel pomeriggio a San Lorenzo Isontino: un ragazzo di 18 anni che viaggiava al volante di una vettura ha perso il controllo del mezzo intorno alle 16:30 ed è andato a schiantarsi contro un muro. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Nell’impatto, accaduto in via Cormons, il giovane ha riportato lesioni severe ed è stato assistito tempestivamente dall’equipaggio di una ambulanza e dalla equipe dell’elisoccorso che sono state inviate dagli infermieri della centrale Sores.

Il giovane è stato trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni critiche, in codice giallo. Sul posto le forze dell’ordine, per tutti gli accertamenti e per la viabilità, e i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo.