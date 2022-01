La chef Gloria Clama finalista di Masterchef 8.

È stata l’ultima concorrente friulana che si è messa in mostra a Masterchef. Entrata nel cuore dei telespettatori durante l’edizione numero 8 del talent e arrivata ad un soffio dalla vittoria. Gloria Clama, originaria di Paularo, dopo la trasmissione di Sky, ha coronato il suo sono da chef, aprendo a Raveo il ristorante Indiniò. E ora che ci si prepara alla puntata di Masterchef, girata a Trieste, in onda questa sera 20 gennaio 2022, su Sky, è inevitabile ripercorre con lei le emozioni della gara televisiva tra i fornelli più famosa d’Italia.

Gloria, cosa prova all’arrivo di Masterchef in Friuli Venezia Giulia?

“A dir la verità, un po’ di invidia. Sembra quasi una presa in giro. Dopo aver parlato tanto in tv di origini, radici e di quanto mi sentissi attaccata alla mia terra e ai miei ingredienti fanno l’edizione proprio a casa mia. In cucina utilizzo spesso il fieno, poi, per fare il gelato o il maiale laccato, uno degli ingredienti principali usato in una delle prove in esterno”.

Cosa conserva dell’esperienza di Masterchef dopo 3 anni?

“Di sicuro il senso di amicizia che si è instaurato con gli altri concorrenti, nonostante fossero anche rivali. Potevamo parlare per ore di cucina, l’argomento che ci accumunava tutti. Masterchef è stata un’esperienza che mi ha fatto crescere, da cui ho imparato a non dire “non ce la posso fare”, ma a provarci sempre e costantemente. È stato poi un ottimo trampolino di lancio, anche se me lo sono un po’ perso per colpa del Covid. Le prove in esterna durante la trasmissione, soprattutto, mi hanno insegnato ad essere più determinata e ferma sulle mie convinzioni”.

Il suo ristorante Indiniò è stato il sogno che si è realizzato. Come è andata, però, con la pandemia?

“Avevo aperto il ristorante da appena sei mesi quando è iniziata la pandemia. Non è stato un periodo semplice e ho scelto il momento peggiore per inaugurare il mio ristorante, ma nonostante tutto sto facendo quello che mi piace. Ho cambiato vita, torno a casa dopo aver lavorato e cucinato fino a tardi e mi metto comunque a sfogliare e a studiare i libri di ricette. Mi fa star bene e Masterchef mi ha aiuto a dedicarmi a ciò che mi faceva davvero stare bene. Sono rinata”.

Quale consiglio si sente di dare allora a chi come lei vorrebbe fare della cucina il suo lavoro?

“Se è una passione per davvero, di crederci, crederci e studiare, studiare, studiare. Quando sono entrata a Masterchef avevo circa una settantina di libri di cucina. Adesso ne ho centocinquanta. Questo perché continuo a studiare. E bisogna essere un po’ testardi”.

