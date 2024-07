I migliori locali di street food in Friuli secondo Gambero Rosso.

Street food, ma di alta qualità: il cibo di strada, espressione autentica delle nostre tradizioni, è un fenomeno sempre più trasversale, capace di unire generazioni e fasce sociali nel segno del gusto e del cibo di livello; ma quali sono i migliori locali per mangiare street food in Friuli?

A rispondere a questa domanda, arriva la Guida Street Food 2025 del Gambero Rosso, giunta alla sua 10° edizione: un coloratissimo viaggio attraverso piazze, vicoli e mercati per raccontare l’evoluzione di un trend che, su solide radici popolari, proietta ramificazioni e innesti pressoché infiniti della varietà delle eccellenze gastronomiche locali di ogni regione italiana.

Osterie, paninerie, pizzerie, bacari, mercati, friggitorie sono i veri templi del cibo di strada, dove quotidianamente milioni di persone partecipano al rito del mangiare all’aperto, assaporando le specialità tipiche di ogni angolo d’Italia. Sono 633 gli indirizzi più interessanti selezionati dal Gambero, tra attività stanziali e itineranti.

In Friuli Venezia Giulia.

La corona d’oro di Campione Regionale va a Cemut, Piccola Osteria Furlana, new entry di Trieste e già tra le eccellenze. Cemüt, equivalente friulano per “Come stai?”, si trova nel cuore della città ed è un locale dallo spirito scanzonato che vive all’esterno in ogni stagione. Sono ottime le selezioni di salumi e formaggi dalla Carnia e ampia la scelta di vini locali, birre artigianali e drink ben eseguiti. Posto perfetto in cui rilassarsi e rifocillarsi con gusto.

Per quanto riguarda gli altri indirizzi selezionati, Udine ne conta sei, tra cui la new entry Mamm Pane, Vino e Cucina, che si aggiunge a Al Cappello (via Sarpi); Love Street Food (Piazza Primo Maggio); Mamm Ciclofocacceria (largo del Teatro); Osteria Pieri Mortadele (Riva Bartolini); Tajo (via Savorgnana).

A Lignano, Il Panino a modo tuo (viale Gorizia); a Gradisca d’Isonzo Paussa’s Bakery (via Udine) e a Pordenone Il Posto di Follador (via dei Mulini). Altri sei locali invece sono a Trieste: si tratta di aMano (largo Barriera Vecchia); Buffet L’Approdo (via Carducci); Da Siora Rosa (piazza Hortis); Al Ciketo (via S. Sebastiano); Buffet Clai (via Foscolo) e Buffet da Pepi (via Cassa di risparmio). Tre i food truck del Friuli: Pizzarò, Tomo Tomo Bistrot e Tinchitè.