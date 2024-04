I migliori studenti degli alberghieri del Fvg si sfidano con il Tiramisù

A Pasian di Prato torna Bakery and Pastry Students Award.

Appuntamento domani alle 10 nella sede dell’associazione Etica del Gusto a Pasian di Prato per Bakery and Pastry Students Award, la sfida tra i migliori studenti degli istituti alberghieri del Friuli Venezia Giulia. I partecipanti, che frequentano le classi quarta e quinta degli istituti professionali, sono chiamati a eseguire, di fronte ad una giuria qualificata, un dolce scelto da una commissione di Etica del Gusto che organizza l’evento.

Per questa seconda edizione è stato scelto il Tiramisù: gli studenti selezionati realizzeranno il dolce nelle sue fasi e verrà poi chiesto loro di fare due impiattamenti: uno vero e proprio e un secondo di “servizio”. Gli sfidanti sono Asia Cijan dello Stringher di Udine, Gianluca Dell’Isola del Civiform di Cividale, Seynabou Ndoye del Civiform di Trieste: Claudia Morassutto del Paschini Linussio di Codroipo, Chiara Zotti del Pertini di Grado, Alvise Salvel dello IAL di Aviano e Rosaria Sfiligoidi di Ad Formandum di Gorizia.

La giuria.

A valutare esecuzione, organizzazione, pulizia, gusto, estetica e descrizione del tiramisù che proporranno gli sfidanti ci sarà una giuria composta da Gloria Clama, finalista di Masterchef Italia 8 e oggi executive chef del suo ristorante Indiniò a Raveo, a cui è stato assegnato il ruolo di presidente di giuria; Elisabetta Cugini, Giornalista ed Editor della rivista Dolcesalato; Gianfranco Cassin, Presidente Etica del Gusto; Manuel Bertossi, docente di Etica Academy e responsabile della formazione e da Elisa Marzinotto, Direttore del Servizio formazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

I premi.

In palio ci sono due borse di studio per la frequenza di un master di alta formazione a scelta (tra i settore della panificazione, pasticceria, cioccolateria, gelateria) con tirocinio per l’anno scolastico 2024-25 del valore medio di circa 4000 euro. Una targa con menzione speciale sarà intitolata in memoria di Santo Fiorini, il maestro pasticcere socio fondatore dell’Etica del Gusto prematuramente scomparso nel 2016. Il vincitore di questo premio, che si sarà contraddistinto per la passione dimostrata durante l’esecuzione del dolce, potrà partecipare gratuitamente ad un corso evento a scelta per la stagione 2024-25. Il Bakery and Pastry Students Award è sostenuto dalla Fondazione Friuli, dall’istituto di credito cooperativo PrimaCassa FVG e da Crespi srl che credono fermamente nell’importanza di sostenere un’iniziativa volta alla promozione e tutela del settore artigianale dolciario e dell’arte bianca in Friuli Venezia Giulia.