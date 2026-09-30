Televisione, radio, stampa, affissioni ed eventi per raccontare qualità, tradizione, ricerca e valore della filiera

Il Montasio DOP torna protagonista della comunicazione con una nuova campagna multimediale. Da ottobre il formaggio simbolo del Friuli Venezia Giulia e del Veneto Orientale sarà al centro di una comunicazione sui principali mezzi locali e nazionali.

La campagna, promossa dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio, utilizzerà televisione, radio, stampa, affissioni ed eventi. Il progetto racconterà la qualità, la tradizione, la ricerca e il valore di una filiera legata al territorio di produzione.

“Fatto per bene, per il tuo bene”

Il messaggio della nuova campagna è “Fatto per bene, per il tuo bene”. Il Consorzio lo presenta come la sintesi di un racconto che unisce tradizione e ricerca.

La comunicazione punta a valorizzare il patrimonio di tradizione e competenze legato al Montasio DOP. Allo stesso tempo, il progetto mette in evidenza gli elementi nutrizionali e funzionali del formaggio, supportati dalla ricerca scientifica.

La campagna tra TV, radio e stampa

La campagna prevede una presenza televisiva su Mediaset e sulle TV locali. Sul fronte radiofonico saranno coinvolte diverse emittenti.

La comunicazione interesserà anche la stampa. Dal 5 al 18 ottobre sono inoltre previste le affissioni. La cartellonistica stradale accompagnerà invece la campagna per un periodo più ampio.

Il commento del Consorzio

«Comunicare il Montasio significa raccontare molto più di un formaggio – commenta Renato Romanzin, direttore del Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio –. Significa raccontare una storia fatta di persone, lavoro, territorio e qualità, che si rinnova ogni giorno».

Romanzin sottolinea inoltre il legame tra tradizione, competenze e caratteristiche nutrizionali. L’obiettivo della campagna, spiega, è portare la storia del Montasio a un pubblico sempre più ampio e far conoscere ciò che rende il prodotto autentico e distintivo.

Il Forum a Villa Manin

Il programma prevede anche un Forum celebrativo. L’appuntamento è in calendario venerdì 23 ottobre a Villa Manin.

L’evento sarà un’occasione per raccontare il Montasio DOP, la sua storia e il valore che ha rappresentato e rappresenta per l’economia del territorio e per l’intera filiera.

Il Forum si svolgerà a 40 anni dalla produzione della prima forma di formaggio Montasio marchiata DOP.