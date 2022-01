La classifica delle pasticcerie di Tripadvisor.

Dolci, pasticcini e gelati sono alcuni dei prodotti più amati sia da grandi che da piccoli e a Udine ci sono dieci pasticcerie dove si possono gustarne di eccellenti. A decretarli è stato Tripadvisor, il portale delle recensioni più utilizzato al mondo. Tramite la ricerca online, infatti, si possono trovare numerosi suggerimenti e spesso la scelta si fa in base ai commenti delle esperienze di altri clienti. Ecco di seguito la lista delle top 10 pasticcerie di Udine per il 2021, usando come filtro solo la categoria “Pasticcerie e gelaterie”.

Le pasticcerie.

Al primo posto della classifica troviamo “Timballo Gelateria Fiordilatte“, in via Cividale a Udine. La pasticceria, oltre ad essere prima in questa sezione, è anche tra i locali ad aver vinto il “Travellers’ Choice 2021”, il riconoscimento assegnato dagli utenti di Tripadvisor. A seguire, in seconda posizione, “Il Gelatiere” di via A. Caccia, sempre a Udine, molto apprezzato per la cucina e il servizio. Terzo è “Oggi – Officina Gelato Gusto Italiano“, in via P. Sarpi a Udine dove l’atmosfera che è stata creata raggiunge il massimo punteggio possibile. Al quarto posto si trova “Grosmi Caffè” di via Aquileia, Udine, dove l’eccellenza viene data per la cucina, il servizio e, anche in questo caso, l’atmosfera. A metà della classifica, al quinto posto, c’è la pasticceria “Accademia del Gelato“, che si trova in piazza Venerio di Udine, e per la quale i clienti apprezzano la cucina e il servizio.

Sesta posizione per “Dusci – voglie di Sicilia“, in via P. Sarpi di Udine. La pasticceria che offre eccellenti prodotti dal sapore siciliano. Settimo posto per “Pasticceria F.lli Gangi” a Udine in via Grazzano. Come la precedente, anche questo locale offre dolci della Sicilia, amati molto dai clienti. Ottava posizione per “Da Nonno Carletto“, in piazzale Cella di Udine. Il locale oltre a pasticcini, mette a disposizione un’ampia scelta di gelati dai gusti tradizionali e più particolari. Penultima è “Luna Gelateria Artigianale“, in via Cavour, sempre a Udine, dove è possibile trovare gelati artigianali. Infine, classificata come decima, la pasticceria “Vanilla Gelateria“, in piazza Terenzio a Pozzuolo del Friuli. In questo locale i clienti apprezzano molto la cucina e il rapporto tra la qualità e il prezzo.

(Visited 74 times, 74 visits today)