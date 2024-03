Rivoluzionato il format dei ristoranti Shi’s.

Dal 27 marzo, Shi’s porta l’esperienza culinaria a un nuovo livello sensoriale, introducendo nel suo menù una selezione di nuovi prodotti provenienti dalla cucina asiatica e internazionale tra sapori, abbinamenti e mix sorprendenti.

La nuova proposta culinaria di Shi’s promette di rivoluzionare il classico asian restaurant, contaminando i diktat tipici della cucina orientale con le principali materie prime tipiche del tricolore, come i pomodorini confit, pesto alla genovese e stracciatella, e di quella internazionale, come i bao o i tacos. Il risultato è un’esperienza gastronomica unica, che unisce la raffinatezza dei prodotti al servizio impeccabile tipico di Shi’s, completata da un’ampia selezione di vini.

Questo nuovo format apre le porte a una nuova dimensione di gusto e anche il payoff si reinventa, rivelando un neologismo altamente evocativo: The Asian “Restaurand…” . Il nuovo payoff riporta al centro il concetto di ristorante lasciando però intendere la presenza di ulteriori sfaccettature ed elementi aggiuntivi in grado di arricchire l’esperienza. Un’esperienza poliedrica e inclusiva perché Shi’s è giapponese e fusion, è asiatico e ha influenze internazionali, è tradizione e tendenza e sperimentazione. È food ed esperienza.

Le immagini realizzate da una friulana.

Un nuovo payoff, un nuovo concept, una nuova visual identity ideati insieme al team dell’agenzia di comunicazione Emporio ADV che fondono innovazione e tradizione, mettendo l’arte al servizio dell’identità di cucina. L’artista che ha realizzato i visual è Patrizia Burra, creativa visionaria friulana, pluripremiata in tutto il mondo, che ha plasmato la sua fantasia con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, dando vita a 5 soggetti esclusivi che mettono la donna al centro della scena, in un turbinio di ingredienti, possibilità e abbinamenti tutti da scoprire.

“Il processo creativo con la Fotografia abbinata al 3D e all’ l’Intelligenza Artificiale hanno aperto nuove prospettive e possibilità espressive per me. La fusione tra tradizione giapponese e modernità, con un tocco di surrealismo in ambientazioni oniriche e suggestive, studiata per Shi’s, è stata un viaggio affascinante e stimolante” afferma Patrizia Burra.

Un’immagine forte, evocativa, che evidenzia la capacità condivisa dell’artista e del brand di adattarsi e innovare in un panorama in continua trasformazione, ma anche e soprattutto un’autentica trasposizione visiva dell’experience Shi’s in grado di attrarre l’osservatore, ancora inconsapevole che il suo viaggio all’interno di Shi’s è già iniziato.

Arriva anche la formula “All You Can Shi’s”.

Per rendere più ricco questo viaggio tra i sapori, Shi’s introduce la formula “All You Can Shi’s” in tutti i suoi 11 ristoranti, affiancandola alla classica offerta à la carte. Questa innovativa proposta permette di assaporare in versione degustazione la vasta gamma di piatti realizzati dagli chef Shi’s, mantenendo la stessa qualità e il servizio tipici del ristorante à la carte. La campagna sarà lanciata in tutta Italia a fine marzo offrendo agli spettatori un’immersione unica nell’universo Shi’s.