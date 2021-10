La nota guida premia la trattoria di Savogna.

Si chiama “Lokanda Devetak”, si trova a Savogna d’Isonzo, in provincia di Gorizia, ed è stata selezionata tra i migliori ristoranti del Paese del 2022. L’affermata guida online 50 Top Italy – I Migliori Ristoranti Italiani 2022 ha pubblicato infatti i nomi dei migliori locali della nostra penisola. La lista dei 50 ristoranti è consultabile gratuitamente ed è firmata da LSDM, Congresso internazionale di cucina d’autore, e dalla testata giornalistica Luciano Pignataro Wine&Food Blog.

“Lokanda Devetak” è l’unico locale del Friuli ad essere stato inserito nella guida Top 50. Come la nostra regione anche Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Sardegna e Umbria sono rappresentate da un solo ristorante. Due per Liguria, Sicilia e Trentino Alto Adige, tre per la Toscana, quattro per Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto. Vicino alla vetta ci sono Campania e Lazio con cinque locali e infine, ad essere la più rappresentata, c’è l’Emilia Romagna con ben 7 insegne presenti nel ranking.

La guida 50 Top Italy.

“Le trattorie e le osterie del Bel Paese – sottolineano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori della guida – rappresentano l’autentica anima gastronomica della nazione. Presidi dei territori che compongono la Penisola, trait d’union tra gli agricoltori, gli allevatori, i vignaioli, gli artigiani e tutti gli abitanti e i visitatori di un luogo. Una tradizione dunque che non va affatto abbandonata, ma anzi implementata, modernizzata secondo le nuove esigenze del pubblico e seguendo soprattutto i concetti di sostenibilità ambientale ed economica divenuti ormai elementi imprescindibili anche della ristorazione. Validi esempi di tutto ciò sono senz’altro i nomi presenti nella nostra guida”.

Ma quella delle “Trattorie/Osterie” non è l’unica tipologia di locali al vaglio degli ispettori di 50 Top Italy – I Migliori Ristoranti Italiani 2022. Nei giorni scorsi, infatti, sono state rese note le migliori insegne “Low Cost” del Paese, mentre c’è grande attesa per scoprire le classifiche delle categorie “Cucina d’Autore” e “Grandi Ristoranti”. Entrambe verranno rivelate, insieme a diversi premi speciali, nel corso della cerimonia di premiazione condotta da Federico Quaranta, che si svolgerà martedì 26 ottobre alle ore 17.30, in diretta streaming sulle pagine Facebook di 50 Top Italy, 50 Top Pizza, Luciano Pignataro Wine Blog e Reporter Gourmet, sul profilo Instagram di 50 Top Italy e sul canale YouTube di 50 Top Pizza – 50 Top Italy.

Nel frattempo, durante la settimana, 50 Top Italy comunicherà, tramite i propri canali web e social, 6 classifiche Spin-Off (da 10 posizioni ciascuna): I Migliori Etnici, Le Migliori Bracerie, I Migliori Format Innovativi, I Migliori Panini, I Migliori Sushi e I Migliori Ristoranti di Pesce. “Ne verrà fuori – concludono i tre curatori – una vera e propria mappa del mangiare bene in Italia, divisa per tipologia di locale e fascia di prezzo. Una guida pensata per gli italiani e per i turisti che in milioni frequentano il nostro Paese, o che in generale cercano la cucina italiana”.

