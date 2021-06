I vini selezionati dalla rivista Wine Spectator.

Giugno, il mese della spallata al Covid, secondo molti, ma senza dubbio il mese della ripartenza del vino. E quale modo migliore per ripartire per il Friuli Venezia Giulia portato a casa 7 riconoscimenti per altrettante cantine dalla prestigiosa rivista americana Wine Spectator.

La premiazione a Verona.

Nell’ambito dell’evento in programma a Verona il prossimo 19 giugno, “Opera Wine” sono stati selezionati i 100 migliori vini italiani e 7 di questi sono friulani. La classifica è stata redatta dagli esperti di Wine Spectator. I giudici hanno sottoposto ad un attento esame visivo e gusto-olfattivo i vini italiani selezionati e assegnano a ciascuno un punteggio sulla base di diversi criteri.

Da questo scrutinio è nata l’eccellenza dei produttori italiani: cantine da tutta la penisola che, pur nella differenza di territorio, stile produttivo e dimensioni aziendali, sono accomunate dall’altissima qualità dei vini prodotti. Questi i migliori vini prodotti in Friuli Venezia Giulia. Az. Agr. Tunella, Friuli Colli Orientali Biancosesto 2016, Bastianich, Colli Orientali del Friuli Plus 2007, Gravner, Ribolla Venezia-Giulia 2010, Jermann, Venezia-Giulia Dreams 2015, Livio Felluga, Rosazzo Abbazia di Rosazzo 2015, Marco Felluga – Russiz Superiore, Collio Russiz Superiore Col Disôre 2017, Vie di Romans, Chardonnay Friuli Isonzo 2017.

