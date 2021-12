I migliori vini del Friuli premiati da Gambero Rosso.

Uno dei filtri più importanti durante l’acquisto è il rapporto qualità prezzo ed è anche il metro di giudizio dei due vini del Friuli premiati da Gambero Rosso. La nota guida enogastronomica infatti ha pubblicato i nomi di quelli che sono i vini che meglio soddisfano il palato in rapporto del prezzo indicato. Per l’occasione Gambero Rosso realizza una guida specifica, Berebene, che quest’anno ha raccolto 848 vini premiati a meno di 13 euro.

Le eccellenze.

Per quanto riguarda il Friuli, nella sezione “I premi qualità/prezzo nazionali – Vini Bianchi”, si trova la Cantina Produttori di Cormons. Gambero Rosso descrive così il bianco Collio Bianco Uve Autoctone ’19: “al naso è fine ed elegante, con fragranze di frutta esotica e fiori gialli. Il sorso è intenso, pulito, con una balsamicità finale molto gradevole”.

Il secondo vino ad essere premiato è relativo alla classifica dei “premi regionali”. In questo caso la nota guida enogastronomica ha deciso che sul podio c’è il Collio Pinot Grigio ’20 della cantina Pighin a Pavia di Udine. Come Gambero Rosso scrive, il Pinot Grigio ’20 ha conquistato il giudizio per “un insieme di eleganti note di acacia e frutta esotica, anticipa un sorso fresco, scandito da lungo finale dai richiami agrumati”.

