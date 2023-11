In Friuli le bottiglie di vino solidali Raggi di vite, un aiuto alla disabilità

RaggidiVite è un progetto creativo, culturale e inclusivo, promosso dal Consorzio Tutela Vini DOC Friuli Aquileia e l’ente del Terzo Settore Fondazione Radio Magica, che nasce da un gioco di parole particolarmente espressivo: come i raggi del sole sono vitali per la vite e fanno crescere rigogliosi i suoi grappoli, così le persone, con le loro scelte virtuose, possono diventare raggi di inclusività e solidarietà, capaci di accogliere e prendersi cura degli altri. Insieme a Vini Brojli e Cantine Rigonat, la tenuta Ca’ Bolani in Friuli-Venezia Giulia ha scelto di supportare questa importante iniziativa. I packaging, in edizione limitata, del Sauvignon, del Cabernet Franc e dello Chardonnay Frizzante della Tenuta sono stati reinterpretatati così da esprimere in modo creativo l’essenza del progetto.

Forza e delicatezza: grazie a degli accostamenti cromatici vigorosi tra l’arancione, il verde ed il lilla con il blu, un gioco di pieni e vuoti, ma anche geometrie circolari, complementari e non spigolose hanno preso vita le etichette di questi prestigiosi vini che evocano la diversità e la bellezza dei raggi di luce. Firma d’eccezione: l’aggettivo “Luminoso” posto sulle tre etichette che comunica in modo immediato e deciso, quasi dirompente agli occhi del fruitore, il profondo significato di #RaggiDiVite. Il QR code posto sull’etichetta permette, invece, di vedere i cortometraggi sulla storia del vino realizzati nel laboratorio di videomaking di Radio Magica Academy che coinvolge quasi 30 allievi in lezioni frontali, laboratori e visite formative.

I frutti del meraviglioso territorio di Aquileia si fanno così portatori di un messaggio universale che rafforza ancor di più la cultura millenaria che in questi territori di tramanda di generazione in generazione e viene custodita, oggi come allora, per quelle future. I proventi derivanti dalla vendita di queste bottiglie sosterranno la Radio Magica Academy: la prima “università delle libere abilità” per giovani adulti con disabilità, fondata ad Udine a settembre di quest’anno. “Crediamo nella cultura come cura. Quando la scuola finisce, questi giovani rischiano di essere esclusi dalla vita culturale della comunità. Apprendere allena il cervello e contrasta le malattie, per questo bisogna investire nell’apprendimento permanente di tutti e, soprattutto, delle persone più fragili”, afferma Elena Rocco, docente universitaria e segretario generale di Fondazione Radio Magica ETS. Nel 2024 il progetto si rafforzerà grazie ad eventi culturali e presentazioni alle quali parteciperanno artisti, illustratori, musicisti e storici. Il progetto è stato finanziato nell’ambito dell’Avviso Creatività 2023 della Direzione Cultura e Sport della Regione FVG e dal Comune di Udine.