Il concerto di Anna Tatangelo a Latisana per il Settembre latisanese.

È stato un successo più che meritato quello che ieri sera, domenica 7 settembre, a Latisana, per il Settembre latisanese, ha visto come protagonista Anna Tatangelo che si è esibita sul palco di piazza Indipendenza assieme alla sua band. Voce inconfondibile, dolce e graffiante, la Tatangelo non solo so è esibita anche nei balletti con le due ballerine che l’hanno affiancata, ma ha interagito con il suo pubblico durante tutta la durata del concerto. C’è chi ha portato dei regali in vista dell’imminente lieto evento che la vedrà mamma per la seconda volta, chi ha voluto dimostrare l’ affetto dei fan, quelli che fin dagli esordi l’ hanno seguita e supportata e poi ci sono state loro, le lunghe dediche che la cantante ha letto e che le hanno toccato l’anima.

Una piccola special guest.

Estremamente disponibile, anche quando dal pubblico veniva gridato “Anna” e lei prontamente rispondeva “Dimmi, che c’è?”. C’è stata anche una special guest dell’ultimo minuto, una bimba piccola e timida, che la Tatangelo ha fatto salire sul palco per darle un bacio e una stellina come regalo. “Dovrò tornare qui più spesso” dice scherzando mentre scarta i regali che i fan le hanno portato.

La cantante frusinate, avvolta in un lungo vestito nero, stivale stile camperos, capello sciolto e trucco in grado di valorizzare tanta bellezza, ha emanato quella femminilità innata e che è stata spesso oggetto, negli anni, di qualche critica. Qualche richiesta ‘improvvisata’ ha fatto intonare il ritornello di canzoni che non erano previste dalla scaletta, formata sia dai primissimi successi come “Doppiamente fragili” canzone che la portò agli esordi sul palco dell’Ariston nel lontano 2002, altri brani come “Ragazza di periferia”, “Bastardo”, “Quando due si lasciano” , “Le cose dette mai” e tanti altri successi. Tematiche molto attuali come la violenza di genere, i disturbi alimentari, l’ omosessualità vengono toccati con determinazione dalla cantante, che ne rende poesia in musica il testo diretto, senza troppi fronzoli.

Una scoperta per chi ha potuto apprezzare l’artista per la prima volta e una riconferma per i fan fedelissimi, la Tatangelo di certo ha lasciato un’impronta indelebile a tutti coloro hanno avuto il privilegio di poterla ascoltare live ieri sera.