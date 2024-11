Camminata di gruppo a Latisana: “10mila passi di salute” lungo il Tagliamento

La camminata lungo l’argine del Tagliamento.

Venerdì 8 novembre, a Latisana, nell’ambito della “Fiera di San Martino”, il pomeriggio sarà dedicato alla salute e al movimento con il progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO. 10mila passi di Salute”, con due importanti appuntamenti: alle 16 si comincia con la passeggiata guidata “10mila passi di salute”, a cura di un istruttore laureato in Scienze Motorie A.S.D. “Sport&Fun”, sul percorso “10mila passi lungo il Tagliamento tra Latisana e Latisanotta”, con ritrovo nel parcheggio di via Sottopovolo, vicino al cartellone; quindi alle 18, nella sala conferenze delle “Cantine Toniatti Giacometti”, in via Rocca 29, è in programma l’incontro pubblico “10mila passi di Salute” con le Comunità attive per “Dare più vita agli anni”.

L’iscrizione a entrambi gli appuntamenti è gratuita, ma obbligatoria, tramite mail a federsanita@anci.fvg.it. In caso di maltempo la passeggiata sarà rinviata.

Al progetto, avviato nel gennaio 2019, hanno aderito – tramite tre bandi dedicati – ben 91 Comuni (su 215) per un totale di 82 percorsi in tutta la regione. Inoltre, da marzo 2024, hanno fatto richiesta altri 17 Comuni i cui cartelloni saranno completati entro dicembre 2024.

La finalità del “Piano regionale della prevenzione – Comunità attive” è quella di incentivare “sani stili di vita” (come da definizione dell’OMS), tra cui il movimento che è fondamentale per prevenire numerose patologie e promuovere salute, benessere e invecchiamento attivo.

E proprio per coinvolgere attivamente i Comuni e le comunità per favorire le scelte salutari e …”Dare più vita agli anni”, è stato organizzato l’incontro pubblico che si terrà dalle 18 nella sala conferenze delle “Cantine Toniatti Giacometti” in via Rocca 29, a Latisana. Al centro di tutti gli interventi riflessioni e pratiche per salute, benessere e qualità della vita, a tutte le età.

Il programma prevede i saluti del sindaco di Latisana, Lanfranco Sette e del consigliere delegato alla salute, Antonino Zanelli, dei presidenti di Federsanità ANCI FVG, Giuseppe Napoli, ARGA FVG e associazione “La Riviera Friulana”, Carlo Morandini, di Italia Nostra – Udine, Gabriele Cragnolini e del maestro Giovanni Toniatti Giacometti. Concluderà la parte istituzionale l’intervento del presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin.

Seguiranno brevi relazioni sui diversi aspetti collegati alla promozione della salute con l’intervento di Andrea Iob responsabile della struttura di Promozione della salute e medicina della comunità del Dipartimento di Prevenzione Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale; Tiziana Del Fabbro, segretaria regionale di Federsanità ANCI FVG; Laura Pagani del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine; Alessia Del Bianco di PromoTurismo FVG; Umberto Brini, presidente FIASP provinciale di Udine. A moderare l’incontro sarà Gian Paolo Girelli, segretario generale dell’UNARGA – Unione nazionale giornalisti agricoltura, alimentazione e ambiente.

La camminata.

A Latisana il percorso “10mila passi” si sviluppa lungo la sponda sinistra del fiume Tagliamento per circa 4 chilometri e 400 metri tra il capoluogo Latisana e la frazione Latisanotta, prevalentemente sull’argine con tratti pianeggianti e caratterizzati da diverse pavimentazioni.

Partendo dal parcheggio di via Sottopovolo, raggiunge la sommità dell’argine del Tagliamento. Verso nord si costeggia l’area verde attrezzata del Parco Gaspari, e, sempre sull’argine raggiunge lo stadio comunale e il limite ovest del centro abitato di Latisanotta. Il percorso poi si dirama lungo due direttrici: verso nord fino alla chiesa della Santissima Trinità, al confine con il comune di Ronchis; la seconda dapprima verso est e poi verso sud, per raggiungere l’area verde attrezzata della scuola primaria ed il relativo parcheggio.