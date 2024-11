Incendio questa sera in Via Cascino a Gorizia.

Dalle ore 19.40 circa di oggi, 7 novembre 2024, i Vigili del fuoco del comando di Gorizia stanno operando con una squadra, un autobotte e il funzionario di guardia per l’incendio di tre autovetture parcheggiate sotto ad un porticato, con tetto in legno, in Via Cascino a Gorizia.

I Vigili del fuoco giunti sul posto sono entrati nell’androne del palazzo, dove si trovavano le autovetture incendiate e hanno provveduto ad estinguere le fiamme prima che si propagassero al tetto in legno del porticato sotto al quale erano parcheggiate. Spento l’incendio i soccorritori hanno iniziato le operazioni di raffreddamento dei veicoli bruciati, hanno verificato con la termo camera che nel legno del tetto del porticato non vi fosse qualche focolaio nascosto e hanno controllato con l’apposita strumentazione che nel caseggiato adiacente l’androna interessata dal rogo non vi fossero residui dei fumi prodotti dalla combustione.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone. Le operazioni si concluderanno con la messa in sicurezza dei veicoli bruciati e di tutta l’area interessata dall’incendio.