Incidente sul lavoro a Bertiolo.

Incidente sul lavoro in una ditta di Bertiolo: l’infortunio si è verificato nella mattina di venerdì 7 novembre, quando un giovane dipendente, nato nel 2002, si è ferito alla mano durante l’operazione di piegatura di barre di ferro, rimanendo con un dito schiacciato nel macchinario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Codroipo per ricostruire la dinamica, oltre ai sanitari che hanno portato l’operaio 22enne in ospedale a San Vito al Tagliamento.