L’appuntamento al Teatro Odeon di Latisana.

Grande attesa per sabato 11 novembre a Latisana , dove al Teatro Odeon ci sarà il concerto della band tributo 883 “Gli anni d’oro” pronta a festeggiare il decennale dall’ inizio dei loro concerti in tutta la penisola, assieme ad una special guest d’eccezione.

Assieme al gruppo infatti, si esibirà il tastierista Ernesto Ghezzi, al fianco di Max Pezzali da vent’anni. La serata, ad ingresso gratuito, renderà omaggio alle canzone iconiche che hanno segnato la storia degli 883 e ripercorrerà tutti i più grandi successi di Max Pezzali, fino ad arrivare ai giorni nostri. Un salto nel passato ed un passaggio musicale al presente.

Sul palco inoltre, sono previsti diversi ospiti durante la serata, tra i quali Marco Milano, il memorabile comico che per anni ha vestito i panni di “Mandi mandi” e che è ritornato sotto i riflettori prendendo parte alla fortunata serie Mediaset “Din don- una parrocchia in due” assieme a Maurizio Mattioli ed Enzo Salvi. Si esibiranno inoltre Giada Masatto, ballerina e attrice che ha preso parte al kolossal “House of Gucci” e Federica Amato, cantante e performer. L’evento sarà realizzato con il patrocinio del comune di Latisana.