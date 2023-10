House of Gucci sbarca in Tv, c’è anche una giovane attrice friulana

C’è anche Giada Masatto nel film House of Gucci.

E’ finalmente arrivato il momento in cui il kolossal più discusso degli ultimi tempi, firmato dal regista Ridley Scott, sbarcherà anche in tv. Verrà infatti trasmesso questa sera su Rai uno in prima visione tv l’attesissimo capolavoro “House of Gucci”, che non è di certo risultato esente da accese polemiche sia da parte di alcuni membri della ricca famiglia fiorentina, sia da parte della critica.

Ad avere l’onore di aver preso parte a quello che sarebbe diventato uno dei film la cui luce riflessa difficilmente andrà a svanire, è la giovanissima attrice friulana Giada Masatto. Venticinque anni, nata a Latisana e residente a Ronchis, Giada, sguardo deciso e sorriso ammaliante, nonostante la giovane età, ha già un bagaglio decisamente ampio per quanto riguarda il mondo dello spettacolo.

“L’esperienza che ho avuto l’onore di vivere in questo contesto è stata incredibile, un sogno ad occhi aperti, un’emozione davvero fortissima” confida Giada. Candidata tra migliaia di persone quando nel 2021 si aprirono i casting a Roma per reclutare i futuri partecipanti alle riprese del film, Giada fu immediatamente notata e scelta da Maurizio Cusano, responsabile e coordinatore dei casting per quanto concerne attori e figuranti italiani. “Le riprese del film iniziarono ad aprile e sono durate all’incirca due mesi -spiega Giada- in quel lasso di tempo io mi sono trasferita nella capitale e ho sempre avuto vicino a me i miei genitori, che sono i miei primi fans, mi sostengono da sempre in tutte le mie scelte professionali”.

Emozioni a fior di pelle e dinamiche inaspettatamente degne dei sogni più belli, Giada racconta come, durante una delle riprese, la protagonista del film interpretata da Lady Gaga, le ha rivolto sentiti e sinceri complimenti per la capacità di interpretazione di un personaggio con forti sfumature vintage anni 70/80 “Stavamo girando la scena di una sfilata in cui io ero in seconda fila e Lady Gaga, seduta davanti a me, si voltò, mi guardò dritta negli occhi e, dopo avermi fatto i complimenti per come mi ero calata nel ruolo, mi ha augurato di cuore di aver modo di fare carriera, perché in me ha visto la stessa tenacia che aveva lei qualche anno fa”.

Ma non solo. A congratularsi con la giovane friulana per la professionalità, l’eleganza dei modi e l’innata bellezza anche lo stesso regista Scott “Non riuscivo a credere ai miei occhi nel toccare con mano quanto, delle persone di enorme spessore, mi hanno dedicato la loro attenzione in maniera cosi spontanea e naturale”, dice Giada. Un grande, enorme risultato quello che ha portato a casa un’artista cosi poliedrica, in grado di recitare, ballare, presentare e, non in ultima battuta, anche di avere un importante seguito come influencer.

“Il mio sogno nel cassetto è indubbiamente quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, da anni lavoro sodo per riuscire ad essere il più versatile possibile” ribadisce Giada che di soddisfazioni ne ha già avute parecchie. E’ del 2019 infatti il debutto della Masatto nella fiction “Volevo fare la rockstar” su raidue, la partecipazione ad “Avanti un altro” nel 2020, e l’esibizione nel fortunato musical “Il tipo a cui non piace il musical” che il 6 maggio 2022 è stato presentato per la prima volta al teatro Odeon di Latisana e che, ad oggi, ha in programma molte altre tappe tra Friuli e Veneto. “In un domani nemmeno troppo lontano vorrei riuscire a trasferirmi a Roma o Milano, in modo da poter dedicare alle mie aspirazioni ancora più tempo ed energie possibili”, conclude Giada. Un talento in continua ascesa quello di Giada che, quasi certamente, rivedremo molto presto nel grande schermo.