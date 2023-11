Campoformido in corsa per Smartphone d’Oro grazie al progetto del Mulino di Basaldella.

Nel 2021 il Comune di Campoformido vinse il Premio Nazionale “Smartphone d’Oro – sezione Enti Locali” presentando a Roma “La Voce di Campoformido”, progetto di comunicazione social rappresentato dalla propria pagina su Facebook istituzionale.

A distanza di due anni Campoformido è nuovamente in corsa per il Premio Nazionale “Smartphone d’Oro 2023” di PA Social rivolto ai migliori progetti di comunicazione digitale essendo stato ammesso alla fase finale della votazione popolare: per votare c’è infatti tempo fino alle ore 18 del 21 novembre 2023 accedendo al link https://bit.ly/VotaMulinoBasaldellaSmartphoneDOro per selezionare il numero “17. Mulino di Basaldella – Centro Visite del Parco del Cormor di Campoformido”, completando la procedura di voto secondo le istruzioni.

Il percorso didattico del Mulino di Basaldella è caratterizzato non solo dall’allestimento fisico e tecnologico, ma anche dall’azione innovativa di interazione con il personale addetto e i contenuti multimediali creati appositamente per la visita.

Il Mulino di Basaldella.

All’interno del Centro visite si trovano gli schermi touchscreen con i contenuti multimediali (videodocumentari brevi, schede didattiche, giochi interattivi dedicati al Mulino, alle acque della Roggia e del Cormor, ai prati stabili e agli insetti impollinatori) e le guide professionistiche che attraverso una sapiente azione di storytelling completano il percorso esperienziale, che comprende anche conferenze e incontri culturali.

Ma la “visita” continua anche fuori dal luogo fisico sia in presenza con le escursioni al Parco del Cormor, grazie alle passeggiate ecologiche sensoriali che fanno scoprire al visitatore la ricchezza naturalistica del territorio, sia on line con la pagina internet sul sito del Comune di Campoformido, i canali social del Mulino (Instagram e Facebook) in interazione con la Fanpage FB istituzionale “La Voce di Campoformido” che vinse il premio nel 2021. Attraverso questi canali l’utente viene costantemente aggiornato sulle attività svolte e su quelle in programma, con la possibilità di continuo ampliamento dell’offerta didattica turistica.

“Il visitatore attraverso questo dialogo tra reale e virtuale può uscire e vivere il territorio con maggiore coscienza, nell’obiettivo iniziale di conoscere il patrimonio ambientale rispettandolo e godendo della sua bellezza” spiegano il sindaco di Campoformido Erika Furlani e il vicesindaco Christian Romanini, con deleghe all’innovazione, comunicazione, cultura, ambiente e turismo “Non sarà facile perché siamo in corsa con altri novanta progetti da tutta Italia, ma ci crediamo e per questo facciamo un appello al voto a tutta la comunità regionale affinché il nostro progetto possa bissare il risultato di due anni fa: votate Il Mulino di Basaldella candidato allo Smartphone d’Oro 2023“. Il risultato sarà reso noto durante la cerimonia finale del 29 novembre 2023 a Roma.