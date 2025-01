Domenica 25 maggio, a Latisana torna la Timent Run 10K.

Il conto alla rovescia è già iniziato: tra poco meno di quattro mesi, domenica 25 maggio, a Latisana torna la Timent Run 10K. Quella di quest’anno sarà la sesta edizione della corsa su strada nata nel 2020 con l’obiettivo di valorizzare il territorio bagnato da quello che è stato definito l’ultimo fiume selvaggio d’Europa: il Tagliamento, in friulano “Timent”. Le iscrizioni sono aperte da qualche giorno e l’evento organizzato dall’Athletic Club Apicilia ha le carte in regola per confermare la crescita – in termini di numeri e qualità tecnica – delle ultime stagioni.

L’edizione 2025 della Timent Run sarà anche valida, per la prima volta, come campionato regionale FIDAL, assoluto e master, sulla distanza dei 10 chilometri. Un motivo di richiamo in più per tanti runners tesserati con le società friulane.

Un nuovo percorso.

Non solo. All’orizzonte c’è anche un’altra importante novità: l’introduzione di un nuovo percorso. “Partenza e arrivo continueranno ad essere in Piazza Indipendenza a Latisana – spiega Salvatore Vazzana, presidente della società organizzatrice Athletic Club Apicilia, sodalizio con 30 anni di storia e svariate esperienze organizzative – ma il tracciato, che unirà i centri di Latisana e Ronchis, verrà parzialmente rinnovato: elimineremo un tratto di sterrato, in modo da rendere i 10 chilometri della Timent Run (in attesa di omologazione FIDAL, ndr) ancora più veloci e performanti”.

L’edizione 2025 della Timent Run 10K coinciderà con la quarta edizione del Trofeo Dino Selva, a ricordo di un cittadino di Ronchis particolarmente appassionato di podismo, tanto da essersi cimentato in diversi eventi a livello nazionale, e con il Trofeo AVIS-AFDS “Donare con un sorriso”, in collaborazione con la sezione Avis Comunale di Latisana e la sezione AFDS di Ronchis per promuovere la giornata per la donazione del sangue.

Ha già confermato la presenza anche Silvia Furlani, la runner friulana, da oltre 30 anni affetta da sclerosi multipla, che porta nelle gare di ogni parte d’Italia il suo messaggio di forza, ottimismo e resistenza alla malattia.

Le iscrizioni.

Le iscrizioni, sino ad un massimo di 700 atleti, sono possibili attraverso il portale myraceresult.com. La quota individuale d’iscrizione, in vigore sino al 30 aprile, è di 15 euro (poi aumenterà a 18). Mentre per i gruppi formati da almeno 10 atleti, la tariffa, sino al 30 aprile, sarà di 12 euro (poi aumenterà a 15 euro). Possibilità di tariffa agevolata (10 euro) per gli atleti che concorreranno per il campionato regionale e richiederanno di iscriversi senza gadget. Appuntamento al 25 maggio. La Timent Run 10K promette spettacolo.