Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 29 gennaio

Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia.

Dopo il maltempo, migliora il meteo per mercoledì 29 gennaio in Friuli Venezia Giulia. Anche se non si escludono alcune piogge residue il cielo sarà prevalentemente nuvolosi, con possibili coperture più dense sull’alta pianura e sulle Prealpi. Durante la notte, potrebbero formarsi foschie che potrebbero ridurre la visibilità nelle aree più basse.

Sulle Prealpi Giulie, pur con una probabilità ridotta, potrebbero verificarsi deboli piogge o leggere nevicate sopra i 1000 metri di quota. Lungo la costa, il tempo si manterrà asciutto, con un clima più mite rispetto alle zone interne, mentre il cielo rimarrà generalmente coperto.

Le temperature minime saranno tra 5°C e 8°C in pianura e tra 7°C e 10°C lungo la costa. Le massime, invece, oscilleranno tra 10°C e 13°C in entrambe le aree. Anche a 1000 metri di altitudine, il clima sarà relativamente caldo, con una temperatura media di +3°C.