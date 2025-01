Il Comune di Fiume Veneto ha inaugurato la pagina Instagram, interamente dedicata alla 15ª tappa del Giro d’Italia.

Il Comune di Fiume Veneto ha inaugurato la pagina Instagram @girofiumeveneto, interamente dedicata alla 15ª tappa del Giro d’Italia, che il prossimo 25 maggio vedrà il territorio fiumano al centro di un evento sportivo di rilievo internazionale.

Questo nuovo canale nasce per offrire aggiornamenti in tempo reale, contenuti esclusivi e tutte le informazioni utili sia sul passaggio della corsa che sulle numerose iniziative organizzate dall’Amministrazione per accompagnare l’attesa del Giro. Per facilitare la comunicazione con il Comune, è stata attivata anche un’email dedicata: giro@fiumeveneto.fvg.it. Restano comunque operativi tutti gli altri canali digitali istituzionali – sito internet, pagina Facebook, Telegram e WhatsApp – che continueranno a fornire informazioni aggiornate agli utenti.

“Il canale Instagram dedicato – sottolinea l’assessore Michele Cieol – è uno degli strumenti di promozione e comunicazione che abbiamo previsto per la manifestazione. Ci permetterà di coinvolgere attivamente la comunità e di interagire in modo diretto con cittadini e appassionati. A breve sarà ufficializzato anche il logo di tappa, un elemento distintivo che aiuterà a coordinare e valorizzare tutte le iniziative collegate.”

La macchina organizzativa.

Nel frattempo, la macchina organizzativa è in piena attività. Dopo l’ufficializzazione della tappa durante la cerimonia del 13 gennaio a Roma, l’Amministrazione comunale ha già avviato una serie di incontri con commercianti, pubblici esercizi e associazioni locali per coordinare le attività in vista del grande evento. Il lavoro si concentra non solo sulla preparazione del giorno della tappa, ma anche su un ricco calendario di eventi che animeranno Fiume Veneto da marzo fino al 25 maggio.

“L’entusiasmo è palpabile – conclude l’assessore Cieol – non solo da parte nostra, ma di tanti cittadini fiumani. Il Giro d’Italia rappresenta un’opportunità unica per il nostro territorio, e siamo certi che associazioni, attività economiche e cittadini sapranno coglierla al meglio. Con iniziative, eventi e proposte, potremo rendere Fiume Veneto protagonista di questa straordinaria manifestazione sportiva, valorizzando il territorio e rendendolo ancora più accogliente per residenti e visitatori.”